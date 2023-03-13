pin up официальный сайт

pin up kz

Pin Up — это современная онлайн-платформа, объединяющая элитное казино и букмекерскую контору. На сайте представлены разнообразные азартные развлечения: от классических карточных игр до Авиатора. Посетителей ожидают более 5000 слотов, более 500 игр с живыми дилерами, а также 40 спортивных и киберспортивных дисциплин для ставок.

Название Pin Up Casino Год запуска 2016 Лицензия Кюрасао, №8048/JAZ2017-0003 Количество игр 7000+ Ставки на спорт 40 видов спорта + 12 киберспортивных дисциплин Языки Казахский, русский, английский, итальянский, португальский и другие Бонусы Приветственный, Gift Box, фриспины, сезонные акции, кэшбек Программа лояльности 9 уровней Мобильная версия Приложение и адаптированная браузерная версия

Пинап казино предоставляет возможность играть на деньги почти в любой части света. Сайт доступен в азиатском регионе, в частности в Казахстане, в Европе, Северной и Южной Америке. Настолько большой охват обеспечивает лицензия Кюрасао, которая позволяет легально работать в большинстве стран мира.

Пин Ап казино запущено в 2016 году и по сей день удерживает высокую планку качества. Платформа предоставляет доступ к огромному портфолио игр, позволяет легко внести депозит и быстро вывести деньги. Служба поддержки готова оперативно решить затруднения клиентов в Live-чате и Telegram.

пин ап казино кз

Преимущества Pin Up казино в Казахстане

Pin Up KZ является одним из лидеров индустрии iGaming. Аудитория казино постоянно растет, что обусловлено большим количеством преимуществ:

большой выбор азартных игр, в котором представлены ведущие провайдеры;

развитая бонусная система, предусматривающая щедрые награды как для новых, так и для постоянных игроков;

хорошая оптимизация для маленьких экранов и быстродействующее приложение для Android;

поддержка удобных платежных сервисов;

эксклюзивные акции для игроков из Казахстана.

Букмекерская контора Pin-Up обеспечивает доступ к наиболее крупным спортивным событиям. Платформа устанавливает высокие коэффициенты, поднимая градус напряжения состязания до максимума.

Необходимо отметить и уникальное визуальное оформление казино Пин Ап. Дизайн сайта выполнен в стиле американской графики середины прошлого века. Визитной карточкой казино стали привлекательные девушки, сообщающие о правилах, бонусах или выгодных акционных предложениях.

Что вы должны знать о Pin-Up KZ

Казино Пин Ап управляется компанией Carletta N.V. Казино получило лицензию Совета по контролю за азартными играми Кюрасао №8048/JAZ2017-0003, что открыло возможность оказывать услуги в большинстве стран мира. Независимые лаборатории регулярно проводят проверку генератора случайных чисел, отвечающего за честность розыгрышей.

пинап казино

Официальный сайт Pin Up доступен на 9 языках, среди которых казахский и русский. Гемблинг-платформа поддерживает денежные переводы при помощи банковских карт, электронных кошельков и криптовалют. За безопасность транзакций отвечает компания B.W.I. BLACK-WOOD LTD.

Пинап казино уважает конфиденциальность клиентов. Персональная и платежная информация, получаемая от посетителей, шифруется при помощи 128-битного ключа SSL. Такие данные используются исключительно для обеспечения комфортной игры и повышения качества услуг. Информация о пользователях не передаются третьим лицам в рекламных или иных целях.

Игровое портфолио Pin Up казино

Казино может предложить посетителям более 7000 азартных развлечений. В ассортимент входят слоты, игры с Live-дилером, карточные состязания, crash-игры и TV-игры. Pin Up КЗ сможет удовлетворить даже самых требовательных пользователей. Взглянем подробнее на игры, доступные на платформе.

Слоты

Программное обеспечение для Pin Up предоставляет более 100 провайдеров, среди которых присутствуют крупные компании:

NetEnt;

Endorphina;

Betsoft;

Yggdrasil;

Playtech;

Novomatic;

Pragmatic Play;

Play’n Go.

pin-up вход

Общее количество слотов превышает 5000. Жанровое разнообразие игровых автоматов гарантированно впечатлит нового пользователя. Пользователям доступны слоты на тему пиратов, фэнтези, азиатской культуры, приключений, голливуда, мифологии, голливудских фильмов, Хэллоуина, ловли рыбы и многих других. Для удобства введена функция сортировки игр по жанрам.

В отдельные категории выделены новые и популярные слоты. Среди свежих поступлений необходимо отметить Golden Bull, Sugar Bomb Multi Boost, Aztec Clusters и Dark Waters. В списке хитов продолжительное время числятся Gates of Olympus, Sweet Bonanza, Sun of Egypt 3, Ultimate Hot и Black Wolf 2.

Все слоты в Pin Up Casino можно попробовать в демо-режиме. Это позволит оценить волатильность, RTP и бонусные функции каждой игры. Для перехода к игре на реальные деньги необходимо зарегистрироваться и пополнить депозит.

Игры с живым дилером в Пинап казино

Приблизиться к атмосфере реального игорного дома помогают игры с Live-дилерами. После подключения игрок получает возможность наблюдать за игровым столом и действиями крупье от первого лица. Несколько альтернативных камер позволяют сменить ракурс на наиболее удобный. Общение в чате усиливает погружение.

Стриминг игр с живыми крупье осуществляют:

Evolution Gaming;

imaginelive;

Ezugi;

BETTER Live;

Pragmatic Live;

Live Games.

В окне каждой игры прикреплен флажок, указывающий на язык трансляции. Дилеры могут разговаривать на английском, русском, португальском, испанском, турецком, индийском, итальянском и арабском языках.

Live-стриминг ведется круглосуточно. Игрок может присоединиться к игре в любой момент, в какой бы стране он ни находился.

pin up casino online

Рулетка

Pin Up casino online есть что предложить и любителям классических игр. В портфолио входят несколько популярных разновидностей рулетки.

Тип игры Особенность European Roulette Один сектор “Зеро”, более высокие шансы на выигрыш American Roulette Дополнительный сектор “Двойное зеро” French Roulette Дополнительные правила La Partage и En Prison, снижающие преимущество казино Maxi Roulette Более высокие ставки Roulette x5 Продвинутая статистика игры и история ставок

Игры отличаются удобным интерфейсом, высококачественной графикой и реалистичными звуковыми эффектами. Насладиться рулеткой можно в одиночестве или в компании Live-дилера.

Настольные игры

Раздел настольных игр представлен преимущественно карточными состязаниями. Здесь представлено множество видов блэкджека, покера и баккара. Среди наиболее востребованных развлечений этой категории следует отметить Tens or Better, Deuces Wild, Teen Patti и Andar Bahar.

Азартные TV-шоу

Каждый посетитель Пин Ап казино онлайн может стать участником популярного шоу. Трансляция ведется из студии профессиональным ведущим, который комментирует происходящее. Наблюдать за эфиром или сделать ставку — каждый игрок самостоятельно делает выбор.

К категории TV-игр относятся:

Колесо Фортуны (Wheel of Fortune);

Lucky numbers;

Keno;

Dice Duel;

Bridge;

Boxing;

Football Grid.

Трансляцию проводят Betgames, TVbet и Sportbet.

пин ап казино официальный

Crash-игры

Pin-Up Casino удалось собрать впечатляющую коллекцию игр в жанре «crash». Такие слоты известны динамичным геймплеем и быстрыми розыгрышами. Среди наиболее ярких представителей категории следует выделить Aviator, Jet X, Plinko, Space XY, Zeppelin и Cricket X.

Особенность crash-игр заключается в том, что гемблер должен успеть вывести ставку до того, как произойдет определенное событие. К примеру, в Aviator необходимо обналичить деньги для крушения самолета. Простые правила и большой выигрышный потенциал сделали краш-игры безусловным хитом последних лет.

Эксклюзивные предложения

Одна из причин посетить официальный сайт Pin Up казино — это эксклюзивные игры. В ассортимент вошло немало тайтлов, разработанных специально для гемблинг-платформы: Aviatrix Pin-Up, Pin-Up JetX, Pin-Up Fortune и многие другие. Игры отличаются не только уникальным визуальным стилем, но и правилами, которые не встречаются в других местах. Отличаются и размеры ставок — эксклюзивные игры рассчитаны под пользователей с любым бюджетом.

Pin Up Bet — надежный и вариативный букмекер

Букмекерская контора Pin-Up — это комплексная платформа для онлайн-ставок на спорт. Чтобы заключить пари, необходимо нажать на коэффициент события и ввести сумму. Игрок получает виртуальный купон, который дает право на просмотр видеотрансляции события. Также бетторам доступна подробная статистика и архив результатов, что помогает принять более взвешенное решение.

В Pin Up Bet казино можно выбрать типа ставки: одиночная на исход одного события или экспресс на несколько событий, не связанных между собой. Отдельная опция — система экспресс-сравок, существенно повышающая итоговый коэффициент. В качестве дополнительных настроек используются тоталы, двойной шанс, гандикапы и многое другое. Это дает возможность разработать эффективную и прибыльную стратегию сттавок.

онлайн казино pin-up

В Пин Ап казино КЗ доступны 40 спортивных дисциплин. В список входят:

футбол;

баскетбол;

теннис;

хоккей;

волейбол;

бейсбол;

боулинг;

авто- и мотоспорт.

Пользователи могут сделать ставку даже на нишевые состязания по крикету, кабадди и дартсу. На платформе представлены состязания различных уровней: от товарищеских матчей до международных соревнований.

Ставки на киберспорт

Рост числа турниров и профессиональных лиг в киберспорте способствовал появлению новых опций ставок в Pin-Up Casino. Геймеры могут поддержать любимую команду более чем в 10 дисциплинах. Среди наиболее популярных турниров, представленных на платформе:

League of Legends — GLL, LCO, Sigma Cup;

Overwatch 2 — OWCS, EWC, OLB;

Dota 2 — Europe Professional League;

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege — Europe League; LATAM League;

Counter Strike 2 — TWC, ECL, United S21.

Кроме указанных игр, принимаются ставки на PUBG, Valorant, Star Craft 2 и Brawl Stars.

Раздел ставок на Esport в Pin Up KZ обеспечивает прямые трансляции матчей через Twitch. Коэффициенты меняются в режиме реального времени, позволяя беттору реагировать на быстро меняющуюся обстановку. Удобный интерфейс позволяет легко ориентироваться и эффективно делать ставки как опытным бетторам, так и новичкам.

Бонусная программа Pin Up casino online

Гемблинг-платформа обладает многоуровневой системой поощрения игроков. Новички получают стимул играть с выгодным приветственным бонусом. Пользователи, периодически посещающие сайт, могут рассчитывать на фриспины, кэшбек и лотереи с ценными призами. А самые преданные игроки, которые проводят много времени в онлайн казино Пин Ап имеют все шансы добраться до максимального ранга в программе лояльности и получить наиболее щедрые подарки.

Приветственный бонус

Первый вход Pin-Up приносит пользователям из Казахстана привлекательный приветственный бонус. К первому депозиту казино добавляет 120% от суммы до 125 000 тенге. При пополнении счета на сумму, превышающую 2000 тенге, игрок дополнительно получает 250 фриспинов.

пин ап казино онлайн

Приветственный бонус требует быстрого отыгрыша. Вейджер для дополнительных денег на счет составляет 50, а выполнить его условия необходимо за 72 часа. Предложение фриспинов активно в течение 48 часов после регистрации. Если вы воспользуетесь этим бонусом, отыграть его следует 50 раз в течение 24 часов.

Кэшбек бонус

Понимая, что не каждая игровая сессия будет прибыльной, Пин Ап казино КЗ предлагает бонусы cashback, которые помогают смягчить потери от серии неудач. Размер возврата зависит от суммы проигрыша за неделю:

от 1000 до 4999 тенге — 5%;

от 5000 до 24999 тенге — 7%;

от 25 000 — 10%.

Общая сумма cashback бонуса не может превышать 25 000 тенге. При этом платформа установила очень мягкий вейджер. Полученную сумму необходимо отыграть всего 3 раза. Срок выполнения условий вейджера — 72 часа.

Фриспины

Для поклонников игровых автоматов введено сразу два бонуса. Первый — это еженедельная викторина, которая проводится по средам. Пользователь должен ответить на 3 вопроса. В зависимости от количества правильных ответов можно получить 50-70 фриспинов. Отыграть их необходимо 50 раз в течение 3 дней.

Второй тип бонусов — это повторяющаяся акция, в ходе которой можно получить по 20 фриспинов в день. Для данного типа подарков действует нестандартный вейджер — игрок должен поставить в сумме 4000 тенге.

Gift Box

За каждые 35 000 тенге, поставленные в играх казино, пользователь получает подарочную коробку, которая может содержать следующие подарки:

до 35 миллионов тенге на основной счет с правом вывода;

деньги на бонусный счет;

до 1 миллиона пинкоинов;

до 500 000 фриспинов с мягкими условиями отыгрыша.

Система Gift Box-ов работает одинаково для всех гемблеров, независимо от продолжительности игры или размера ставок.

pin up кз

Программа лояльности Пинап Казино

На платформе введена внутренняя валюта — пинкоины. Её можно обменивать на деньги, которые будут зачисляться на бонусный счет. Монеты начисляются за выполнение различных заданий. К примеру, новички могут сразу же обзавестись солидным запасом пинкоинов:

подтверждение электронной почты — 55 монет;

верификация аккаунта — 50 монет;

заполнение профиля — 50 монет;

первая реальная ставка — 150 монет.

В дальнейшем можно зарабатывать до 40 единиц внутренней валюты за игру на различных слотах.

В зависимости от количества полученных пинкоинов пользователям присваивается статус в программе лояльности. Для получения максимально выгодных условий необходимо пройти путь от “Новичка” до “Повелителя азарта”.

Статус Требуемое количество pincoins Обменный курс: пинкоинов за $1 Вейджер Новичок 199 600 60х Любитель 999 540 60х Опытный 1999 480 60х Эксперт 3499 420 60х Мастер 4999 360 60х Искатель риска 9999 300 50х Любимец фортуны 14999 240 50х Ловец удачи 19999 180 50х Повелитель азарта 24999 120 40х

Вы также можете получать pincoins за повышение уровня и из gift box-ов. Однако такие монеты не идут в общий зачет и могут использоваться только для обмена.

Другие бонусы

Повторяющаяся акция “Буст на уик-энд” поможет определиться с досугом на выходных. На данный момент пользователь может получить +50% к депозиту до 42 000 тенге или +70% до 90 000 тенге. Кроме того, казино начисляет 44-88 фриспинов для популярных слотов. Для бонуса действует сниженный вейджер 45х, а время отыгрыша — 5 дней. При повторном запуске акции условия могут отличаться.

Небольшой бонус полагается именинникам. Игроки, посетившие онлайн-казино Pin-Up в День Рождения получают 500 тенге. Для выведения денег с бонусного счета на основной следует выполнить вейджер 50х за 72 часа.

Периодически казино проводит акции, предоставляя фриспины для игры на слотах определенного провайдера. Такие подарки не имеют условий отыгрыша. Деньги, выигранные в игровых автоматах сразу же зачисляются на основной счет.

Как узнать об актуальных бонусах Pin-Up casino

Оставаться в курсе наиболее выгодных предложений казино можно несколькими способами:

Регулярно посещать Pin Up официальный сайт. Информация о бонусах публикуется на главной странице и в разделе “Лобби акций”.

Подписаться на казино в соцсетях. Новости публикуются в Telegram, VK и на других площадках.

Установить приложение. Настроив систему оповещений, можно получать уведомления о новых акционных предложениях.

Следить за обновлениями новостей необходимо, чтобы не пропустить сезонные акции. Уникальные предложения, как правило, предусматривают более щедрые награды и низкий вейджер. Опытные игроки извлекают существенную выгоду, пользуясь временными бонусами.

Регистрация и вход в Пин Ап казино: пошаговая инструкция

Создать аккаунт в Pin Up можно непосредственно на сайте казино или в мобильном приложении. Подробная инструкция для регистрации в браузерной версии приведена ниже:

Посетите веб-сайт. Нажмите на кнопку на этой странице, и казино откроется в новой вкладке браузера, установленного по умолчанию. Укажите свои данные. В открывшейся форме регистрации укажите дату рождения адрес электронной почты или телефон. В некоторых регионах может потребоваться дополнительная информация, например ваше полное имя и адрес. Придумайте пароль. Используйте символы верхнего и нижнего регистра, специальные символов и цифры. Убедитесь, что запомнили пароль. Ознакомьтесь с положениями и условиями. Если вы согласны с правилами казино, установите флажок в соответствующем окне и подтвердите регистрацию. Подтверждение учетное записи. Перейдите по ссылке, полученной по SMS или на e-mail. Для вывода выигрышей могут понадобиться дополнительные документы.

Учетной записью можно пользоваться сразу же после подтверждения. Заполните профиль, чтобы получить пинкоины, пополните счет и начинайте играть. Для сохранности аккаунта обязательно включите двухфакторную аутентификацию. С этой опцией войти в учетную запись можно только при помощи пароля, который приходит на телефон.

pin up официальный сайт

Регистрация в приложении

Для скачивания APK-файла, посетите Pin Up сайт со смартфона или планшета. Следуя инструкциям, установите приложение на устройство. После запуска вы можете зарегистрироваться, используя инструкцию для браузерной версии.

Убедитесь, что вы скачиваете установочный файл приложения с официального сайта онлайн казино Пинап. Чтобы быть уверенным на 100%, лучше переходить на гемблинг-платформу по нашим ссылкам.

Перед началом игры не забудьте получить полагающиеся вам бонусы. Новым пользователям положен приветственный бонус: 125% для тех, кто установил приложение и 100% для всех остальных. Также можно ввести промокод и получить дополнительные подарки.

Нельзя забывать о мерах предосторожности. Никому нельзя сообщать пароль от своего аккаунта. Сотрудники Pin-Up casino никогда не потребуют логин или пароль ни в социальных сетях, ни во внутреннем Live-чате. После окончания игровой сессии на чужом устройстве следует выйти из учетной записи. Простые правила безопасности помогут уберечься от потери денег и разглашения персональных данных.

Внесение депозита в казино Pin Up KZ

Для пользователей из Казахстана доступно почти 20 платежных систем. Наиболее востребованным способом внесения депозита остаются банковские карты Visa и Mastercard. Минимальная сумма пополнения для игроков, выбравших эту опцию, составляет 2500 тенге, а максимальная — 500 000 тенге.

Детали о других методах пополнения счета указаны в таблице.

Платежная система Минимальный депозит, KZT Максимальный депозит, KZT Ecopayz 2500 2 000 000 Neteller, Live Wallet 2500 1 250 000 Skrill 3000 600 000 Google Pay 2500 500 000 Much Better 2500 600 000 Phone Pe 2500 300 000

Pin-Up Casino KZ не взимает комиссию при внесении депозита. Транзакция осуществляется в течение 5 минут.

Обратите внимание, что аккаунт в платежной системе должен быть зарегистрирован на ваше имя. Попытка пополнить счет с электронных кошельков или банковских карт, принадлежащих третьим лицам, может привести к блокировке учетной записи в Пинап казино.

Пополнение счета в криптовалютах

Pin Up КЗ идет в ногу со временем, позволяя пополнять счет криптовалютами. Виртуальные монеты будут конвертированы в фиатную валюту по действующему курсу биржи. Деньги поступают на счет за несколько секунд.

Приблизительные лимиты для популярных криптовалют указаны в таблице. Они могут меняться из-за волатильности курса.

Монета Минимальный депозит, ₸ Максимальный депозит, ₸ Bitcoin (BTC) 10 000 1 600 000 Etherium (ETC) 9000 1 300 000 Litecoin (LTC) 10 000 1 700 000 Dogecoin (DOGE) 8000 1 700 000

Владельцы аккаунта на криптобирже Binance могут пополнить счет через встроенную платежную систему. В этом случае пользователь может внести депозит от 3 тысяч до 1,5 миллиона тенге. Комиссия при транзакциях в криптовалютах не взимается.

Вывод выигрышей

Пин-Ап казино предоставляет обширный инструментарий для вывода денег. Для вывода денег используются электронные кошельки и платежные системы. Обналичивание выигрыша при помощи Visa, Mastercard и криптовалют на данный момент недоступно в Казахстане.

Минимальная сумма вывода для большинства платежных систем составляет 3000 тенге. Максимальный лимит зависит от выбранной платежной системы:

Ecopayz и Astropay — 250 000 KZT;

Skrill — 300 000 KZT;

Neteller и IPMS — 500 000 KZT;

Much Better — 650 000 KZT.

Обработка запроса для электронных кошельков занимает от 12 до 24 часов. Платежные системы IPMS и Paytm перечисляют деньги в течение 72 часов. Комиссия Pin Up онлайн казино на вывод денег составляет 0%. Однако платежные системы могут начислять собственную комиссию, поэтому перед подтверждением перевода необходимо внимательно изучить условия.

Поддержка пользователей в Пинап казино КЗ

Pin Up казино создало надежную систему обслуживания клиентов. Квалифицированные сотрудники оперативно помогают пользователям в решении любых вопросов. Связаться со специалистом можно несколькими способами:

Живой чат. Кнопка перехода к общению с агентом службы поддержки расположена внизу страницы. При помощи Live-чата все проблемы можно решить в режиме реального времени.

Telegram. Общение в мессенджере — полноценная альтернатива живому чату. Telegram-поддержка доступна круглосуточно, а оператор отвечает в течение нескольких минут .

Электронная почта [email protected]. Для менее срочных запросов или для отправки документов онлайн казино Pin-Up предлагает поддержку по электронной почте. Игроки получают ответ, как правило, в течение нескольких часов.

Пинап казино демонстрирует высокий уровень поддержки клиентов. Операторы отличаются отзывчивостью и доброжелательностью. Пользователи сообщают о положительном опыте общения с сотрудниками службы поддержки, отмечая их быстрое реагирование и эффективные навыки решения проблем.

FAQ